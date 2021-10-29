В Петербурге обвиняемый в мошенничестве 13 часов выступал в суде с последним словом

Обвиняемый в мошенничестве выступал более 13 часов в суде Петербурга с последним словом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге обвиняемый в мошенничестве более 13 часов выступал в суде со своим последним словом. Если не пересказывать все дословно, то мужчина по имени Евгений Парамонов пытался доказать свою невиновность. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов (ОПСС) Северной столицы. Ранее «КП» уже писала о данном гражданине, он подал более 700 исков к двум СИЗО, жалуясь на условия содержания и требуя 150 млн рублей компенсации. Но заключенному выплатили только… 30 тысяч рублей.

Теперь Парамонов, видимо, решил побить все рекорды по длительности последнего слова.

- Евгений Викторович обвиняется в 56 эпизодах мошенничества с НДС на сумму около 300 млн рублей. Насколько рекордсмен был убедителен, мы узнаем 28 декабря 2021 года, - передают в ОПСС Петербурга.