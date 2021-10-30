Артем Дзюба отписался от аккаунта сборной России в Instagram

Дзюба отписался от Instagram-аккаунта сборной России по футболу. Фото: Александр ГЛУЗ

Артем Дзюба отписался от аккаунта сборной России по футболу в Instagram. Болельщики сочли, что таким образом он окончательно отвергает от себя команду Валерия Карпина. Напомним, главный тренер сборной вызывал Дзюбу на матчи к отбору на ЧМ-2022 в октябре, однако Артем отказался, сославшись на то, что он еще не набрал нужную форму. К другим матчам Карпин уже сам не стал вызывать форварда.

- Не вызывать Дзюбу – решение тренерского штаба. Было ли у меня или членов тренерского штаба общение с Артемом? Нет, - ранее цитировали Валерия Карпина в пресс-службе сборной России по футболу.

Напомним, Дзюбе не хватает всего одного гола за сборную, чтобы стать лучшим бомбардиром – сейчас и Кержаков имеют в активе по 30 мячей. Зато Артем больше всех наколотил голов в РПЛ.