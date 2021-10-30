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Происшествия30 октября 2021 0:27

В Петербурге будут судить деспотичную мать, обвиняемую в доведении ребенка до суицида

По версии следствия, женщина била, ругала и унижала сына
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге осудят мать по обвинению в доведении сына до самоубийства.

В Петербурге осудят мать по обвинению в доведении сына до самоубийства.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд зарегистрировал уголовное дело в отношении жительницы Колпино, которую обвиняют в доведении своего ребенка до самоубийства. Тело 13-летнего мальчика обнаружили у многоэтажки, где проживала семья. По версии следствия, Кристина Михайлова была деспотичной матерью, систематически ругала, избивала и унижала сына.

Мальчик часто оставался один в съемных квартирах без какого-либо ухода. Асоциальная мать вообще не занималась развитием ребенка. Вместо общения с сыном женщина любила «пригубить» спиртного. Мальчик в итоге ни с кем не дружил и не доверял незнакомцам.

- Обвинение полагает, что Михайлова, действуя умышленно, на почве злоупотребления алкоголем, имея стойкие жизненные установки на ведение асоциального образа жизни, жестоко обращалась со своим несовершеннолетним сыном, заведомо для нее находящегося в материальной и иной зависимости, - отмечают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что уголовное дело пока не приняли к производству.