Молодежь выстроилась в огромную очередь на вход в клуб в Петербурге, несмотря на локдаун

Вот такая гигантская очередь образовалась возле одного из клубов Петербурга, несмотря на локдаун. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые люди выстроились в огромную очередь в один из клубов Петербурга в ночь на 30 октября, день официального начала локдауна в Северной столице. Напомним, бары и рестораны на Думской и Рубинштейна и не думали закрываться. В некоторые увеселительные заведения пришли инспекторы ККИ, Роспотребнадзор и полиция. Нарушителям выписывают штрафы, отдельные бары и рестораны закрывают.

У людей Хэллоуин. Правда, нелегальный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако кутеж не прекращается – молодежь выходит из одного заведения и заворачивает в другое.

Внутри заведения-нарушителя тесновато. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Возле одного из клуба образовалась длинная очередь. Внутри никто маски не носит, все толпятся, прижимаются друг к другу и танцуют. У людей Хэллоуин, - докладывает с места журналист «КП-Петербург».