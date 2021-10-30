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Общество30 октября 2021 2:07

Молодежь выстроилась в огромную очередь на вход в клуб в Петербурге, несмотря на локдаун

В заведении люди толпятся и не надевают маски
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вот такая гигантская очередь образовалась возле одного из клубов Петербурга, несмотря на локдаун.

Вот такая гигантская очередь образовалась возле одного из клубов Петербурга, несмотря на локдаун.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые люди выстроились в огромную очередь в один из клубов Петербурга в ночь на 30 октября, день официального начала локдауна в Северной столице. Напомним, бары и рестораны на Думской и Рубинштейна и не думали закрываться. В некоторые увеселительные заведения пришли инспекторы ККИ, Роспотребнадзор и полиция. Нарушителям выписывают штрафы, отдельные бары и рестораны закрывают.

У людей Хэллоуин. Правда, нелегальный.

У людей Хэллоуин. Правда, нелегальный.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако кутеж не прекращается – молодежь выходит из одного заведения и заворачивает в другое.

Внутри заведения-нарушителя тесновато.

Внутри заведения-нарушителя тесновато.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Возле одного из клуба образовалась длинная очередь. Внутри никто маски не носит, все толпятся, прижимаются друг к другу и танцуют. У людей Хэллоуин, - докладывает с места журналист «КП-Петербург».

Петербуржцы выстроились в огромные очереди в ночной клуб, работающий в обход локдауна