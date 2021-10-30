Девятидневный локдаун начался в Санкт-Петербурге

В Петербурге начался 9-дневный локдаун Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начался девятидневный локдаун. 30 октября 2021 года в городе смогли открыться только продовольственные магазины и торговые точки с товарами первой необходимости. Практически все остальные заведения Северной столицы будут закрыты вплоть до 8 октября, если, конечно, нерабочие дни не продлят.

- В период локдауна, помимо продовольственных магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, в Петербурга смогут работать станции технического обслуживания автомобилей , в том числе осуществляющих шиномонтаж, предприятия, оказывающие финансовые услуги - банки, ломбарды, микрофинансовые организации, - говорится в постановлении правительства.

Напомним, что также в Петербурге смогут работать музеи, театры, однако посещение их будет строго по QR-кодам.