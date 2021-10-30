Рекордно теплый день ожидается в Петербурге 30 октября

Теплая и сухая погода будет в Петербурге 30 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Конец октября радует жителей Санкт-Петербурга теплом. Так и 30 октября 2021 года погода может установить рекорд. Ожидается, что температура воздуха поднимется до плюс 12 градусов, превысив максимум для сегодняшнего дня в плюс 11,9 градусов, зарегистрированный в 1959 году. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона. Его стараниями при переменной облачности обойдётся без дождей, а температурный фон вновь будет близок к рекордно высоким значениям, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге ожидается до плюс 10-12 градусов, по Ленинградской области до 8-13 градусов тепла. Ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду.

Добавим, что в минувшую пятницу воздух в городе на Неве прогрелся до плюс 13,2 градусов, не добрав лишь 0,4 градуса до суточного рекорда для 29 октября.