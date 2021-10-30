Что изменилось в жизни Петербурга с 30 октября 2021 года

Что изменилось в Петербурге с 30 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В субботу, 30 октября 2021 года, в Санкт-Петербурге начался локдаун, который продлится девять дней. Кроме того, в городе начала действовать система пропусков по QR-кодам о вакцинации. Пока что не повсеместно, но уже с приходом декабря система пропусков будет почти повсеместной. Рассказываем, что изменилось в жизни Петербурга с 30 октября.

- С 30 октября по 7 ноября в Петербурге закрыты салоны красоты, массажные, солярии, бани, стоматологические и ветеринарные клиники, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, а также все объекты развлечения и досуга, за исключением театров и музеев, - говорится в распоряжении Смольного.

Разумеется, закрыты все точки общепита, кроме тех, которые работаю в аэропорту и на вокзалах. Они могут работать только навынос.

С 30 октября на время локдауна можно ходить в театры и музеи, но только при наличии QR-кода, либо же со справкой о медицинском отводе или с отрицательным ПЦР-тестом.

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