Полиция задержала девушку за фото в трусах у Исаакиевского собора

Полиция задержала девушку, оголившуюся у Исаакиевского собора Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала предполагаемую участницу провокационной съемки у Исаакиевского собора. Как пишет "ФАН", к фотомодели, снимки которой в трусах на фоне храма разлетелись по социальным сетям, стражи порядка нагрянули 30 октября 2021 года.

- Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность женщины, которая, предположительно участвовала в провокационной съемке на фоне Исаакиевского собора, - пишет издание.

31-летнюю девушку задержали и передали в следственные органы для разбирательства.

После того, как снимки девушки оказались в социальных сетях, возмущенные жители Петербурга набросились на нее и устроили травлю. Некоторые усмотрели в пикантной фотографии оскорбление чувств верующих и требуют наказать женщину.