Суточная заболеваемость подскочила до 3,5 тысяч человек в Петербурге 30 октября

В Петербурге выросла заболеваемость коронавирусом на 30 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге резко подскочила суточная заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба на 30 октября 2021 года за минувшие сутки заразились еще более 3,5 тысяч человек. Отметим, что максимум в 3779 заболевших в Петербурге был зафиксирован 11 декабря прошлого года.

- За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 3578 случаев заражения. Также скончались 76 человек и выздоровели 2604 пациента, - сообщили в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу / Фото: Яндекс

В общей сложности за все время пандемии в городе были заражены 704 957 человек, из них выздоровели 640 888 пациентов и 23 798 скончались.

Напомним, что с 30 октября в Петербурге начался локдаун, который продлится по 7 ноября. В городе закрыты точки общепита, торговые центры, непродовольственные магазины, салоны красоты и многое другое. Также начала работать система QR-кодов.