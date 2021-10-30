Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 октября 2021 13:48

Торговые центры опустели в первый день локдауна в Петербурге

Везде растянуты ленты, а магазины работают на выдачу интернет-заказов
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
ТЦ Петербурга опустели в первый день локдауна

ТЦ Петербурга опустели в первый день локдауна

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первый день локдауна в Санкт-Петербурге 30 октября 2021 года резко опустели все торговые центры. Вход в них остается открытым, однако заходить в торговые залы разрешено лишь в продуктовые магазины, аптеки и магазины, которые продают товары первой необходимости. Корреспонденты "КП" посетили некоторые ТЦ, чтобы посмотреть, как теперь живет город.

- В ТЦ "Галерея" практически обезлюдно. Большинство магазинов закрылось, часть - малая - работает как пункты выдачи интернет-заказов. Продавцы говорят, никто пока не знает, как и что будет работать. Сегодня посмотрят, завтра, возможно, откроется что-то еще, - сообщает корреспондент в места событий.

Входы в магазины загорожены стойками, перетянуты предупредительными лентами. Также замотаны и закрыты стеллажи с игрушками в детских магазинах. Там разрешено продавать только товары первой необходимости.

По сравнению в пятницей, когда в магазинах яблоку негде было упасть, с наступлением локдауна образовалась тишина.

ТЦ Петербурга опустели в первый день локдауна