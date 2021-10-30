Смольный рассказал, как будут работать поликлиники и больницы во время локдауна в Петербурге

В Смольном разъяснили, как будут работать больницы и поликлиники в локдаун Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смольном рассказали, как будет работать система здравоохранения во время локдауна. С 30 октября по 7 ноября 2021 года принимать больных коронавирусом будут в 18 больницах, где развернуто 9488 коек, из них 377 коек - для детей. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Во всех стационарных учреждениях создан неснижаемый запас лекарственных препаратов не менее чем на 2 недели, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19, - отметил Лисовец.

Также в городе работаю 496 бригад скорой помощи. Все они оснащены лекарствами и запасом кислорода.

С 1 по 3 ноября поликлиники работаю в обычном режиме, а с 4 по 7 будет усилен дежурный состав. Стоматологические поликлиники №12, 20 и 32 будут работать круглосуточно с 1 по 7 ноября для оказания экстренной и неотложной помощи.