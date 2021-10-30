Новую партию вакцины "Спутник V" поставили в Петербург Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург привезли новую крупную партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в комитете по здравоохранению сообщили 30 октября 2021 года. На данный момент она находится на складе "Фармбазы", откуда позже будет распределена по прививочным пунктам.

- Поставлена партия вакцины ГамКОВИДВак ("Спутник V") для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в количестве 54 тысяч комплектов доз, по две дозы в ампуле, - сообщили в комитете.

Также, как рассказал глава комитета Дмитрий Лисовец, в поликлиниках имеется запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции не менее чем на 3 месяца.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Петербурге локдаун. Губернатор Александр Беглов рекомендовал горожанам в этот период обязательно привиться от коронавируса.