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Здоровье30 октября 2021 14:41

Новую партию вакцины "Спутник V" поставили в Петербург

В город привезли 54 тысячи комплектов доз
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Новую партию вакцины "Спутник V" поставили в Петербург

Новую партию вакцины "Спутник V" поставили в Петербург

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург привезли новую крупную партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в комитете по здравоохранению сообщили 30 октября 2021 года. На данный момент она находится на складе "Фармбазы", откуда позже будет распределена по прививочным пунктам.

- Поставлена партия вакцины ГамКОВИДВак ("Спутник V") для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в количестве 54 тысяч комплектов доз, по две дозы в ампуле, - сообщили в комитете.

Также, как рассказал глава комитета Дмитрий Лисовец, в поликлиниках имеется запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции не менее чем на 3 месяца.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Петербурге локдаун. Губернатор Александр Беглов рекомендовал горожанам в этот период обязательно привиться от коронавируса.