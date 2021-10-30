Александр Беглов поручил увеличить мощности пунктов вакцинации в Петербурге

Мощности пунктов вакцинации в торговых центрах Петербурга будут увеличены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил увеличить мощности пунктов вакцинации. Такое решение градоначальник принял 30 октября 2021 года после посещения некоторых кабинетов в торговых центрах, где с началом локдауна начали появляться очереди.

- По итогам общения с горожанами, Александр Беглов дал поручение в течение недели расширить площади пунктов, а в «Заневском каскаде» в течение суток в два раза увеличить количество медперсонала. Оба пункта очень востребованы, поскольку расположены рядом со станциями метро. Они работают без предварительной записи и с полной нагрузкой, - рассказали в Смольном.

На данный момент в Петербурге привиты уже более 1,89 миллиона человек. Задача города достигнуть коллективного иммунитета при 80% вакцинации всего населения.