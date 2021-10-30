Эрмитаж извинился за охранника, разбившего нос посетителю музея

Эрмитаж извинился за охранника, напавшего на посетителя Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственный Эрмитаж извинился за охранника, который разбил нос посетителю. Инцидент произошел 30 октября 2021 года с другом известной фитнес-блогера Анастасии Мироновой. Молодые люди стояли на входе в музей, замешкались в поисках QR-кода, когда вдруг сотрудник ударил парня в лицо.

- Сотрудник, совершивший проступок, полностью признаёт свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия. Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и её влиянием на жизнь, в том числе – с новым режимом работы музея, - рассказали в Эрмитаже.

Также в музее добавили, что уже проходит служебное расследование. Также данный сотрудник не занимается приёмом посетителей и не является сотрудником службы музейной безопасности.

Что касается пострадавшего парня, то у него сломан нос.