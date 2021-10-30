Более 500 человек с коронавирусом были госпитализированы в Петербурге на 30 октября

Более 500 человек госпитализированы в Петербурге за последние сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова госпитализированы свыше 500 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в Смольном в субботу, 30 октября 2021 года. Всего в городских больницах находятся порядка 7,8 тысяч человек.

- За минувшие сутки были госпитализированы 538 человек, еще 50 выписаны из больниц, - рассказали в городской администрации.

Всего в Петербурге на прием больных коронавирусом работают 18 больниц. В них развернуто 9,5 тысяч мест. Среди пациентов в реанимациях находятся 746 человек, еще 386 подключены к аппаратам ИВЛ. Также во временном госпитале в "Ленэкспо" находятся 337 человек.

Напомним, что в Петербурге работают 175 пунктов вакцинации. Всего в городе уже закончили цикл вакцинации более 1,89 миллиона человек.