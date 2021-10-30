На башне Петрикирхе в Петербурге вернули копии утраченных часов спустя 19 лет

На башни Петрикирхе спустя 19 лет вернули копии утраченных часов / Фото: instagram.com/petrikirchespb

На башни лютеранской церкви Петра и Павла в Санкт-Петербурге вернули утраченные часы спустя 19 лет. Это копии исторических часов, вместо старинных механизмов, которые была сняты во время ремонта ее в 2002 году, пишет газета "Петербургский дневник".

- Монтаж часов стал финальной стадией воссоздания исторического облика южного фасада собора. Так, в 2016 году был отреставрирован Ангел, в 2018 году - восстановлен фасад. Наконец очередь дошла до часов на обеих башнях здания, - пишет издание.

Часы были воссозданы по историческим чертежам Петрикирхи. Инициатором стали стали члены Общины Святой Анны и Святого Петра

Также на западной стороне башни будут работать солнечные часы. Но определить по ним время можно будет только в хорошую погоду. На восточной же башне установлены часы с обычным механизмом.