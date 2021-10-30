Фестиваль "Венок славы Александра Невского" стал победителем конкурса в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области первый туристический фестиваль "Венок славы Александра Невского" стал победителем конкурса Х Национальной премии Russian Event Awards. Об этом 30 октября 2021 года рассказали в региональной администрации. Всего в финале конкурса за победу боролись 11 проектов.

- Фестиваль прошел в Старой Ладоге, которая была первой столицей Древней Руси, - рассказали в областной администрации.

Специально для гостей праздничного мероприятия была подготовлена интересная и творческая программа. В нее вошли парад маломерных судов, красочный рыцарский турник и яркая концертная программа. Кроме того, гости могли насладиться ярмаркой и перекусить в фудкорте, а также услышать необычный фестиваль колокольного перезвона.

Организатором фестиваля стал комитет по культуре и туризму Ленинградской области, а также региональный Информационно-туристский центр.