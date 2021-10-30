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Здоровье30 октября 2021 18:38

Гигантский очереди выстроились на вакцинацию в ТЦ Петербурга в первый день локдауна

Горожане ринулись прививаться для того, чтобы получить QR-код
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Огромные очереди выстроились на вакцинацию в ТЦ Петербурга в первый день локдауна

Огромные очереди выстроились на вакцинацию в ТЦ Петербурга в первый день локдауна

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в первый же день локдауна горожане ринулись вакцинироваться. 30 октября 2021 года огромные очереди выстроились в прививочные пункты, чтобы получить защиту от вируса, а также QR-код, который вскоре будет необходим для посещения практически всех общественных мест.

- Очередь на вакцинацию в ТЦ "Галерея" - порядка полутора-двух часов. В день конкретно этот пункт пропускает порядка 400 человек. Могли бы больше, но не хватает врачей. Просят "Спутник Лайт", но его нет вообще, - рассказал корреспондент "КП" с места событий.

Причем, с утра очереди в пункт вакцинации, как правило, больше чем днем. Шеренга из желающих вакцинироваться растягивается далеко по коридору.

Губернатор города Александр Беглов дал поручение, что в мощности в пунктах вакцинации в ТЦ были увеличены.