Более 26 тысяч человек привились в Петербурге за сутки

Более 26 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки привились более 26 тысяч человек. Об этом 30 октября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению. Темпы вакцинации заметно начали расти.

- В Петербурге за вчерашний день первым компонентом вакцины, в том числе "Спутником Лайт", привито 20111 человек. Всего выполнено 26102 инъекции, - рассказали в комитете.

Число привившихся с каждый днем растет. Так, за 28 октября в городе было сделано чуть более 25,5 тысяч инъекций, еще днем ранее порядка 25,3 тысяч. В планах правительства достигнуть коллективного иммунитета в Петербурге. Для этого должны быть привиты не менее 80 процентов всего населения Северной столицы.

Напомним, что 30 октября на склад "Фармбазы" поступила новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 54 тысяч комплектов доз, по две дозы в ампуле.