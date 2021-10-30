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Здоровье30 октября 2021 18:55

Более 26 тысяч человек привились в Петербурге за сутки

Первично поставили вакцину 20 тысяч жителей города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 26 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки

Более 26 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки привились более 26 тысяч человек. Об этом 30 октября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению. Темпы вакцинации заметно начали расти.

- В Петербурге за вчерашний день первым компонентом вакцины, в том числе "Спутником Лайт", привито 20111 человек. Всего выполнено 26102 инъекции, - рассказали в комитете.

Число привившихся с каждый днем растет. Так, за 28 октября в городе было сделано чуть более 25,5 тысяч инъекций, еще днем ранее порядка 25,3 тысяч. В планах правительства достигнуть коллективного иммунитета в Петербурге. Для этого должны быть привиты не менее 80 процентов всего населения Северной столицы.

Напомним, что 30 октября на склад "Фармбазы" поступила новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 54 тысяч комплектов доз, по две дозы в ампуле.