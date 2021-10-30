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Общество30 октября 2021 19:22

Застройщикам в Ленобласти предложили участвовать в строительстве дорог

В обмен правительство региона предоставит новые проекты жилой застройки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Застройщикам в Ленобласти предложили участвовать в строительстве дорог

Застройщикам в Ленобласти предложили участвовать в строительстве дорог

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Янино Ленинградской области застройщики смогут принять участие в строительстве дорог и развитии сети улиц. В обмен на это они получат новые проекты жилой застройки. Об этом в субботу, 30 октября 2021 года, рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Проводим эту работу в несколько этапов. Первое и главное — будет представлена новая схема уличной сети и определено финансирование для каждого застройщика, - отметил глава области.

В случае, если застройщик примет участие в развитии уличной сети в Янино, комитет госстройнадзора будет выдавать взамен компании разрешение на строительство домов.

Также правительство области собирается расширить полномочия областного дорожного комитета, чтобы дорожники могли, как на этапе проектирования, так и при вводе жилья, проверять обеспеченность домом дорожной инфраструктурой.