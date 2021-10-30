Память жертв трагедии над Синаем почтили в Ленобласти

В Ленобласти вспомнили жертв трагедии над Синаем / Фото: Администрация ЛО

В субботу, 30 октября 2021 года, в Ленинградской области почтили память жертв трагедии над Синаем. В честь этого жители региона собрались в "Саду памяти", где возложили цветы и памятные лампады.

На мероприятии присутствовал губернатор области Александр Дрозденко, который сообщил о том, что на благоустройство "Сада памяти", где в память погибших было высажено 128 кленов, будет выделено 15 млн рублей.

- И пятый год, как одна большая семья, мы собираемся здесь, на Румболовской горе, рядом с Дорогой жизни, чтобы вспомнить тех, чья жизнь оборвалась. Нас объединило горе и боль. считаю, что память — это то святое, что есть у каждого человека, и память о родных и близких не должна прерываться. Время идёт и то, что мы здесь всегда — это пример всем. Память надо хранить и беречь, - сказал Дрозденко.

Напомним, что трагедия произошла 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в Египте. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Среди них были 48 жителей Ленинобласти.