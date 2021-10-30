Умер Николай Скатов, выдающийся литературовед и доктор филологических наук

Умер доктор филологических наук Николай Скатов / Фото: Пушкинский дом

В Санкт-Петербурге умер Николай Скатов, известный литературовед, специалист в области истории русской литературу, доктор филологических наук и член-корреспондент РАН. Об этом 30 октября 2021 года сообщили в Смольном. Почетному профессору РГПУ имени Герцена было 90 лет.

- Николай Николаевич принадлежал к тем людям, благодаря которым хранилось культурное достояние России. Почти двадцать лет он возглавлял Институт русской литературы, ныне Пушкинский дом. В своем творчестве он стал продолжателем традиций высокого, классического литературоведения. Был лучшим знатоком творчества Пушкина, Некрасова, других великих поэтов и писателей. Созданные им научные труды получили мировую известность, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что Скатов десятилетиями преподавал в вузах Петербурга, стал автором множества учебников и оставил глубокий след в науке и культуре.

Беглов выразил глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам, ученикам.