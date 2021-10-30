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Политика30 октября 2021 21:51

Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев написал заявление об увольнении

Владимир Григорьев уйдет с поста в ноябре
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев уйдет в отставку в ноябре / Фото: Смольный

Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев уйдет в отставку в ноябре / Фото: Смольный

Главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев написал заявление об увольнении. Об этом стало известно в субботу, 30 октября 2021 года. Председатель комитета по градостроительству и архитектуре по собственному желанию, пишут "Невские новости".

- Владимир Анатольевич покинет кабинет в ноябре. Это его личное решение, никаких подводных камней нет, - пишет издание со ссылкой на источник.

Владимир Григорьев занимает пост с 2015 года. По какой причине он решил уйти, пока что неизвестно.

Сообщается, что теперь его место займет Юля Киселева, которая руководила комитетом с 2008 по 2013 годы. На данный момент она уже назначена заместителем комитета по градостроительству.