Слабый ветер и аномальное тепло сохранятся в Петербурге 31 октября

В последний день октября в Петербурге будет тепло и обойдется без дождей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Природа, судя по всему, подарит жителям и гостям Северной столицы компенсацию за царящий в городе локдаун. Пследний день октября в Санкт-Петербурге обещает быть умеренно солнечным и аномально теплым. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщает ведущий эксперт центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

- В последний день октября Северная столица останется на периферии антициклона, - прогнозирует синоптик. - . Он вновь оградит регион от дождей и удержит температуру на 3-4 градуса выше положенных по климату значений.

Температура воздуха днем в Петербурге составит +9, +11 градусов. Ветер ожидается слабый - три метра в секунду, местами возможны порывы до восьми метров. Атмосферное давление будет понемногу падать и в конце концов практически придет в норму - 759 миллиметров ртутного столба. Но на всякий случай напомним, что любоваться всем этим благолепием лучше из окна и не выходить лишний раз на улицу.