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Общество31 октября 2021 9:27

Дебошир с ножом напал на полицейских в Пушкинском районе Петербурга

Правоохранителям пришлось открыть огонь на поражение
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Драма со стрельбой развернулась в Пушкинском районе Петербурга.

Драма со стрельбой развернулась в Пушкинском районе Петербурга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кровавая история развернулась в минувшую субботу, 30 октября, в Пушкинском районе Петербурга – мужчина чуть не зарезал жену, а после попытался напасть на прибывший наряд полиции. Стражам порядка в ответ пришлось открыть стрельбу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

- В полицию Пушкинского района поступило сообщение от мужчины, что якобы в квартире его жена упала на стекло и порезалась, - говорится в сообщении ведомства. - По указанному адресу прибыл наряд полиции. У входа в подъезд они увидели мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться. На требование остановиться он выхватил нож, и размахивая им направился в сторону правоохранителей.

Полицейские выстрелили в воздух, а после того, как нападавший не остановился, обернули оружие против него. В результате от полученных ранений мужчина скончался. Что касается жены, то ее на самом деле нашли в квартире израненной – вот только, судя по всему, никакого стекла, на которое женщина якобы упала, не было, а изрезал ее сам бывший сожитель.

По факту происшествия ведется проверка.