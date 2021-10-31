Дебошир с ножом напал на полицейских в Пушкинском районе Петербурга

Драма со стрельбой развернулась в Пушкинском районе Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кровавая история развернулась в минувшую субботу, 30 октября, в Пушкинском районе Петербурга – мужчина чуть не зарезал жену, а после попытался напасть на прибывший наряд полиции. Стражам порядка в ответ пришлось открыть стрельбу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

- В полицию Пушкинского района поступило сообщение от мужчины, что якобы в квартире его жена упала на стекло и порезалась, - говорится в сообщении ведомства. - По указанному адресу прибыл наряд полиции. У входа в подъезд они увидели мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться. На требование остановиться он выхватил нож, и размахивая им направился в сторону правоохранителей.

Полицейские выстрелили в воздух, а после того, как нападавший не остановился, обернули оружие против него. В результате от полученных ранений мужчина скончался. Что касается жены, то ее на самом деле нашли в квартире израненной – вот только, судя по всему, никакого стекла, на которое женщина якобы упала, не было, а изрезал ее сам бывший сожитель.

По факту происшествия ведется проверка.