70 % иностранных туристов едут в Москву и Петербург

В среднем один иностранный турист тратит в Петербурге 900 долларов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на мировую пандемию Санкт-Петербург по-прежнему остается одним из двух ведущих в России туристических направлений для иностранных граждан. Об этом говорится в проекте государственной программы «Развитие туризма».Проект документе был опубликован в минувшую субботу, 30 октября, минстроем России.

- ‎По данным Федеральной службы государственной статистики, около 70 % размещений всех въезжающих в Россию туристов приходится всего ‎а две туристические территории – города Москва и Санкт-Петербург, - уточняется в документе.

Также, отмечается в проекте программы, каждый иностранный турист в среднем тратит в России 900 долларов. Это ниже, чем в среднем по миру – так, например, в США и Франции сумма расходов составляет в среднем 1 100 долларов на человека.

А вот сами россияне ездить по миру стали реже. В 2018 году количество выездов за рубеж упало на 14 % по сравнению с 2021 годом. Тем не менее само по себе оно остается достаточно высоким: порядка 30-40 миллионов поездок в год.