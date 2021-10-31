Полиция начала проверку из-за избиения человека сотрудником Эрмитажа

Эрмитаж извинился за инцидент, но это, судя по всему, не помогло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Извинения, которые Государственный Эрмитаж принес за слишком нервного сотрудника, сломавшего нос посетителю, кажется, не помогли – инцидентом заинтересовалась полиция. Об этом в субботу, 30 октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- 30 октября 2021 года в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о конфликте, который произошел на Дворцовой площади, и в ходе которого мужчина получил телесные повреждения, - уточняется в сообщении ведомства. - Сотрудники полиции устанавливают всех участников и обстоятельства инцидента. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним: в ходе конфликта пострадал друг известного фитнес-блогера Анастасии Мироновой. Сотрудник музея ударил его в лицо и сломал нос. Сам агрессов, как позже заявила пресс-служба Эрмитажа, объяснил это повышенной нервозностью и волнением на фоне пандемии – как раз с 30 октября в Эрмитаж, как и в другие музеи, начали пускать посетителей по QR-кодам.