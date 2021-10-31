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Происшествия31 октября 2021 10:31

Полиция начала проверку из-за избиения человека сотрудником Эрмитажа

Рукоприкладство на Дворцовой площади произошло в субботу, 30 октября
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Эрмитаж извинился за инцидент, но это, судя по всему, не помогло.

Эрмитаж извинился за инцидент, но это, судя по всему, не помогло.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Извинения, которые Государственный Эрмитаж принес за слишком нервного сотрудника, сломавшего нос посетителю, кажется, не помогли – инцидентом заинтересовалась полиция. Об этом в субботу, 30 октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- 30 октября 2021 года в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о конфликте, который произошел на Дворцовой площади, и в ходе которого мужчина получил телесные повреждения, - уточняется в сообщении ведомства. - Сотрудники полиции устанавливают всех участников и обстоятельства инцидента. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним: в ходе конфликта пострадал друг известного фитнес-блогера Анастасии Мироновой. Сотрудник музея ударил его в лицо и сломал нос. Сам агрессов, как позже заявила пресс-служба Эрмитажа, объяснил это повышенной нервозностью и волнением на фоне пандемии – как раз с 30 октября в Эрмитаж, как и в другие музеи, начали пускать посетителей по QR-кодам.