15 пожарных тушили гараж в Красногвардейском районе Петербурга

С пожаром удалось справиться менее чем за час. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утро последнего дня октября кто-то – неосознанно или целенаправленно, об этом история умалчивает – провел с огоньком. Локальный пожар пришлось ликвидировать петербургскому отделению МЧС. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщила пресс-служба главного управления ведомства по Северной столице.

- 31 октября в 08:06 поступило сообщение о пожаре в Красновагрдейском районе на Лапинском проспекте, - уточняют в МЧС детали случившегося. – На место были оперативно отправлены три пожарных расчета – три единицы техники и 15 человек личного состава.

По прибытии на место выяснилось, что горел гараж. Огонь удалось ликвидировать к 09:07 утра. В результате происшествия внутри постройки обгорела обстановка на площади в пятнадцать квадратных метров. Пострадал ли кто-то в результате инцидента – не сообщается. По факту случившегося ведется проверка.