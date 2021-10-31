Пьяный отец держал десятилетнего сына-инвалида за ноги на высоте десятого этажа в Петербурге

Отец-агрессор может отправиться в тюрьму за покушение на убийство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткая история произошла в ночь с субботы на воскресенье, с 30 на 31 октября, во Фрунзенском районе Петербурга. Пьяный отец чуть не убил своего десятилетнего сына – ученика интерната для слепых и слабослышащих детей. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Около половины третьего ночи в дежурную часть поступило сообщение о том, что ее муж – неработающий житель Псковской области – схватил за ноги ее сына, ученика третьего класса – и перекинул его через подоконник, - уточнил источник.

До непоправимой трагедии дело, к счастью, не дошло – мужчина просто свесил сына на высоте десятого этажа, а потом втащил обратно в квартиру. Что именно подтолкнуло его на такой чудовищный поступок, пока не уточняется, известно лишь, что отец-агрессор был пьян.

В данный момент мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело по части 3, пункту «В» статьи 105 УР РФ – «Покушение на убийство малолетнего ребенка». Максимальное наказание, которое она предусматривает – пожизненное лишение свободы.