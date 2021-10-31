Абсолютный рекорд по заболеваемости коронавирусом с начала января зарегистрирован в Петербурге

В Петербурге продолжается четвертая волна эпидемии коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Периоды относительного затишья и благополучия с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге продолжают сменяться периодами резких скачков. Так, за минувшие сутки в Северной столице выявили 3 597 новых случаев заражения – это абсолютный максимум с начала января 2021 года, сообщил в воскресенье, 31 января, федеральный оперативный штаб.

- Таким образом общее количество заболевших с начала эпидемии в Петербурге достигло 708 554 человек, - сообщается в информационной рассылке ведомства. – 23 880 человек скончались, из них 82 человека – также за минувшие сутки.

Отметим, что до абсолютного максимума по числу заболевших за всю историю эпидемии осталось совсем немного. Пик заболеваемости в Северной столице пришелся на разгар условной третьей волны – на 11 декабря 2020 года, когда в городе выявили 3 779 инфицированных – всего на 182 меньше, чем сегодня

А вот соседняя Ленобласть исторические рекорды в последнее время бьет ежедневно. За минувшие сутки там выявили еще 374 новых случая – это абсолютный максимум с начала эпидемии.