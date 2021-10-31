Больше 700 петербуржцев находятся в реанимации из-за COVID-19 и пневмонии

Город продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с эпидемией новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге все еще далеко от благополучной. В городе растет число заболевших и умерших. Кроме того, 745 человек с диагнозами COVID-19 и пневмония находятся в реанимации. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил Смольный в ежедневной информационной рассылке.

- Всего за минувшие сутки было госпитализировано 504 человека, - уточняется в сообщении. – 562 выписано. 745 пациентов находятся в реанимации, 366 подключены к аппаратам ИВЛ.

В то же время мы, судя по всему, действительно вышли на плато по госпитализациям – об этом, напомним, ранее в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Однако для уверенной и полной победы над эпидемией этого мало – вся надежда на недавно введенный локдаун и активную вакцинацию.