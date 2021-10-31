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Происшествия31 октября 2021 13:00

Получивший удар ножом в живот и грудь петербуржец сам пришел в больницу

Со слов мужчины, на него напал знакомый
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Мужчину экстренно госпитализировали.

Мужчину экстренно госпитализировали.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ссорой и тяжкими телесными повреждениями закончилась встреча двух знакомых в Гатчинском районе Ленинградской области. Об инциденте «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Со слов пострадавшего, знакомый ударил его ножом и грудь и живот, - поделился подробностями случившегося собеседник издания. – После чего пострадавший сам пришел в больницу, где его экстренно госпитализировала бригада скорой помощи.

Уточняется, что на момент инцидента пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Врачи нашли у мужчины колото-резанное ранение живота и грудной клетки. Травма оказалась тяжелой – лезвие задело левую почку. Знакомый пострадавшего, не сумевший сдержать эмоций и схватившийся за нож, объявлен в розыск – ему грозит до десяти лет тюрьмы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».