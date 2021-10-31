Петербуржцы устроили ажиотаж в Новой Голландии во второй день локдауна

Петербуржцы продолжают искать способы развлечь себя во время локдауна. Фото: Лилия КОЗЛОВА

В Северной столице локдаун длится всего лишь вторые сутки, а горожане, лишенные магазинов и ресторанов, похоже, уже не знают, куда себя деть. Вчера мы писали про очереди в Кунсткамеру, а сегодня, в воскресенье, 31 октября, петербуржцы устроили нашествие в Новой Голландии.

- Народу внутри очень много, - передает наш корреспондент с места событий. – Внутри кафе и бары закрыты, все работает навынос. Люди сидят синие от холода. Среднее время ожидания заказа – 20-30 минут.

Напомним: в минувшую субботу мы подробно разбирали, как будут работать в Петербурге торговые центры во время локдауна. Фудкорты, как и предполагалось, оказались полностью закрытыми, а вот торговля, вопреки паническим ожиданиям, не остановилась – просто перешла в другой формат, а заодно обросла множество очевидных и неочевидных ухищрений.