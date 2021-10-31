850 новых площадок для сбора бытового мусора появятся в Ленинградской области

Деньги будут выделяться в рамках региональной программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области". Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградская область в недалеком будущем вполне может получить звание одного из самых чистых регионов России. Еще один шаг на пути к нему: выделение 69 муниципальным образованиям специальных субсидий на оборудование новых площадок для сбора бытовых отходов. Общая сумма финансирования – почти 175 миллионов рублей, сообщает в воскресенье, 31 октября, пресс-служба правительства Ленинградской области.

- В рамках мероприятия до конца текущего года на территории 69 муниципальных образований планируется построить 850 контейнерных площадок, - уточняют в ведомства. – Также к началу октября уже было построено 165 контейнерных площадок на территории 18 муниципальных образований Ленинградской области.

Субсидии выделяются в рамках региональной государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области», конкретно – в рамках подпрограммы «Обращение с отходами». Она, конечно же, продолжится и в дальнейшем – так, на 2022 год уже запланировано финансирование в размере почти 168 миллионов рублей.