Память жертв катастрофы над Синаем почтили в Петербурге

Крупнейшая авиакатастрофа в истории России произошла ровно шесть лет назад. Фото: Архив "КП"

В Санкт-Петербурге почтили память жертв катастрофы над Синайским полуостровом, случившейся ровно шесть лет назад, 31 октября 2015 года. Панихида по погибшим прошла в это воскресенье в строящемся храме Дмитрия Солунского.

- Именно в это время , в 6:51, самолёт А -321, рейс 7К 9268, взмыл в небо, унося в вечность 224 человека, - написали родственники погибших в группе благотворительного фонда «Рейс 9268» ВКонтакте в 6:51 утра, - Жить им оставалось 23 минуты.

Напомним: причиной крушения самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург, стал взрыв бомбы. В момент трагедии на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Несмотря на то, что с той роковой даты прошло уже шесть лет, расследование инцидента до сих пор продолжается, а родственники погибших судятся с компаниями-перевозчиками, страховщиками и властями Египта.