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Общество31 октября 2021 16:30

Бар, работающий во время локдауна, нашли проверяющие на улице Рубинштейна

В городе продолжаются рейды в поисках нарушителей локдауна
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Улица Рубинштейна оказалась "добропорядочной" - из десяти заведений, куда постучалась проверка, работающим оказалось только одно. Фото: Пресс-служба администрации Центрального района

Улица Рубинштейна оказалась "добропорядочной" - из десяти заведений, куда постучалась проверка, работающим оказалось только одно. Фото: Пресс-служба администрации Центрального района

В Петербурге продолжается война баров со Смольным. И, судя по всему, пока что главным оплотом «сопротивления» остается Думская – а вот улица Рубинштейна, державшая в прошлом году пальму первенства, наоборот, ведет себя максимально пристойно. Так, во время недавней проверки там нашли всего один бар, работавший вопреки постановлению Смольного. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

- На момент проверки работал только один бар. Здесь отсутствовал Qr-код и лицензия на реализацию алкоголя, персонал не использовал средства индивидуальной защиты, - уточняется в сообщении администрации.

Всего во время рейда сотрудники межведомственной рабочей группы проверили десять заведений и составили четыре протокола. Вем нарушителям – причем как юридическим, так и физическим лицам – грозит административная ответственность.