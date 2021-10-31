Мотоциклист насмерть сбил пешехода и врезался в забор в Выборгском районе Петербурга

Детали случившегося устанавливает полиция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тяжелое ДТП с участием мотоциклиста произошло в воскресенье, 31 октября, в Выборгском районе Петербурга. Об инциденте сообщается пресс-служба главного управления МВД России по городу и области.

- У дома № 19 по проспекту Энгельса мужчина 1988 года рождения совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, - уточняют в ведомстве детали происшествия. – В результате ДТП пешеход скончался.

Сам мотоциклист после столкновения врезался в металлическое ограждение у дороги. На данный момент он находится в больнице – врачи диагностировали у него травмы средней степени тяжести. Происшествия на проспекте Энгельса между тем попало в поле зрения правоохранительных органов – проводится доследственная проверка, которая определит, что именно случилось в роковой момент, и кто виноват в трагедии.