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Происшествия31 октября 2021 17:30

Мотоциклист насмерть сбил пешехода и врезался в забор в Выборгском районе Петербурга

По факту случившегося проводится доследственная проверка
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Детали случившегося устанавливает полиция.

Детали случившегося устанавливает полиция.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тяжелое ДТП с участием мотоциклиста произошло в воскресенье, 31 октября, в Выборгском районе Петербурга. Об инциденте сообщается пресс-служба главного управления МВД России по городу и области.

- У дома № 19 по проспекту Энгельса мужчина 1988 года рождения совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, - уточняют в ведомстве детали происшествия. – В результате ДТП пешеход скончался.

Сам мотоциклист после столкновения врезался в металлическое ограждение у дороги. На данный момент он находится в больнице – врачи диагностировали у него травмы средней степени тяжести. Происшествия на проспекте Энгельса между тем попало в поле зрения правоохранительных органов – проводится доследственная проверка, которая определит, что именно случилось в роковой момент, и кто виноват в трагедии.