Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 октября 2021 18:23

Владимира Григорьева освободили от должности главного архитектора Петербурга

Ранее он написал заявление об уходе по собственному желанию
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ранее Владимир Григорьев написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Ранее Владимир Григорьев написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном – кадровые перестановки. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга в воскресенье, 31 октября, от занимаемой должности освобожден главный архитектор города Владимир Григорьев. Ранее мы писали о том, что он подал заявление об уходе по собственному желанию.

- Владимир Григорьев с 1 ноября 2021 года назначен на должность спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга, - уточняется в официальном сообщении. - 29 октября он освобожден от должности председателя Комитета по градостроительству и архитектуре – главного архитектора Санкт-Петербурга.

На смену Григорьеву в комитете пришел его заместитель Юлия Киселева – на данный момент она назначена временно исполняющей обязанности председателя комитета. Окончательное определение нового руководства ведомства и нового главного архитектора города состоится позднее.