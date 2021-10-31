Владимира Григорьева освободили от должности главного архитектора Петербурга

Ранее Владимир Григорьев написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном – кадровые перестановки. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга в воскресенье, 31 октября, от занимаемой должности освобожден главный архитектор города Владимир Григорьев. Ранее мы писали о том, что он подал заявление об уходе по собственному желанию.

- Владимир Григорьев с 1 ноября 2021 года назначен на должность спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга, - уточняется в официальном сообщении. - 29 октября он освобожден от должности председателя Комитета по градостроительству и архитектуре – главного архитектора Санкт-Петербурга.

На смену Григорьеву в комитете пришел его заместитель Юлия Киселева – на данный момент она назначена временно исполняющей обязанности председателя комитета. Окончательное определение нового руководства ведомства и нового главного архитектора города состоится позднее.