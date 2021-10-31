Позвонить по телефону доверия можно будет, как и прежде, в любое удобное время. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский «Телефон доверия» будет работать во время длинных ноябрьских выходных. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщила пресс-служба Смольного.

- Президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, - цитирует ведомство губернатора Северной столицы Александра Беглова. Однако все необходимые службы в городе будут работать, вся помощь будет оказываться. Горожане должны чувствовать поддержку, в том числе психологическую.

Напомним, Для получения психологической помощи дети и их родители могут как позвонить по телефону +7 (812) 747-13-40, так и связываться со специалистами контактного центра в мессенджерах и соцсетях. Удобную форму связи можно выбрать по единой ссылке https://taplink.cc/tel.doveriya.online. Всего за девять месяцев 2021 года специалисты «Телефона доверия» приняли 2 894 звонка. Все общение, напоминают в Смольном, проходит бесплатно и анонимно.