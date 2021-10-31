Больше 14 000 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Петербурге за сутки

Санкт-Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Пока в городе царит «мини-локдаун» (и будет, если вы вдруг пропустили новости, царить до 7 ноября включительно), жители и гости Северной столицы не тратят времени даром и активно вакцинируются. Свежие данные о количестве сделанных прививок в воскресенье, 31 октября, привел городской комитет по здравоохранению.

- За субботу, 30 октября, в Петербурге первично вакцинировано 10 848 человек, - сообщили в ведомстве. - Всего выполнено 14 007 инъекций.

Напомним: ранее мы рассказывали о том, как скоро Санкт-Петербург достигнет коллективного иммунитета, достаточного для снятия ограничений - это 80 % вакцинированного населения. Если существующие темпы хотя бы сохранятся и не будут падать, то на это уйдет чуть больше двух месяцев. То же самое говорят и в Смольном.