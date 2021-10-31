Облачность и похолодание придут в Петербург в начале новой недели

В Петербурге пока не прогнозируется серьезных холодов, но тем не менее определенно пора утепляться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осень в Петербурге, похоже, окончательно вступила в свои права. На протяжении по меньшей мере нескольких следующих дней погода в Северной столице будет именно такой, какой ей и положено быть в это время года: прохладной и пасмурной. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщило Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 1 ноября будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, - отмечают специалисты ведомства. – Температура воздуха днем +8, +10 градусов.

Но уже со вторника, 2 ноября, начнется похолодание – не резкое, но тем не менее ощутимое. Дневная температура воздуха опустится до +6, +8 градусов, а ночами и вовсе возможны падения до +2. Тучи Северную столицу не оставят, как и слабый, местами умеренный ветер. Зато, похоже, обойдется без дождей – небольшие осадки синоптики прогнозируют только в среду, 3 ноября.

Напомним: ранее мы подробно рассказывали, какой будет погода в Санкт-Петербурге в ноябре.