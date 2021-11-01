До +10 градусов и без дождей обещают синоптики 1 ноября в Санкт-Петербурге

Начало ноября в Петербурге будет теплым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очень теплая для ноября погода ждет жителей Петербурга в первую рабочую неделю последнего месяца осени. В понедельник климатическая норма будет заметно превышена, а термометры покажут все +10 градусов. Намного больше, чем положено.

- 1 ноября в Петербурге облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный слабый. Температура воздуха в течение дня составит +8...+10 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Почти также тепло будет и во вторник - до +8 градусов и тоже без дождей. В среду осадки уже возможны, но по-прежнему выше климата и +6...+8 в течение дня.