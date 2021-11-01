Жители Петербурга назвали свой город одним и самых дорогих для жизни в России

Жить в Петербурге дорого. Так считают 49% горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург оказался на восьмом месте в России по дороговизне жизни. Так посчитали сами горожане, ответившие на несколько вопросов исследования. Специалисты звонили жителям крупных городов страны и уточняли, куда и на что уходят деньги.

- Большинство респондентов считают, что дороже всего в мегаполисах обходится жилье. Так ответили жители Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары и Перми, - пишет РБК со ссылкой на данные портала SuperJob.

На стоимость коммунальных услуг пожаловались в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Челябинске. Жители Омска, Новосибирска и Воронежа заявили, что много денег тратят на еду. А Краснодар пугает высокими ценами в кафе и ресторанах.

Первая пятерка «дорогих» городов России по мнению их жителей выглядит так:

- Москва 87%;

- Уфа 60%;

- Казань 58%;

- Краснодар 57%;

- Ростов-на-Дону 54%.

Петербург занял восьмое место с показателем в 49%.