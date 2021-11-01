Судимую жительницу Ленобласти задержали за попытку украсть «Айфон» в «Икее»

Подозреваемую в краже телефона задержали в Ленобласти. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские из Всеволожского района Ленобласти нашли и задержали местную жительницу, которую подозревают в попытке кражи дорогого «Айфона» из кармана посетительницы «Икеи». Инцидент произошел 24 октября и был ознаменован тем, что друг подозреваемой защищал свою девушку с оружием в руках.

- За предполагаемую воровку заступился ее спутник и стал угрожать продавцам пневматическим пистолетом. Прибывшие в магазин полицейские оперативно задержали мужчину, но его спутнице удалось скрыться. В отношении 32-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы. А его подруге, пойманной позднее, предъявлено обвинение в покушении на кражу. Тут возможный срок - пять лет. При этом сама 24-летняя девушка, несколько раз судимая по той же статье, все отрицает.

Решать ее судьбу будет суд.