Позолоченную тарелку княжеского банкетного сервиза из Аничкова дворца продают за 50 тысяч рублей

Тарелку из княжеского сервиза продают с аукциона. Фото: litfund.ru

Редкую, музейной ценности тарелку княжеского банкетного сервиза из Аничкова дворца, продают с аукциона. Предмет из большого набора с позолотой был изготовлен на Императорском (ныне - Ломоносовском) фарфоровом заводе в середине XIX века. Ставки уже достигло 50 тысяч рублей.

- Тарелка входила в основной состав Банкетного сервиза Великого Князя Александра Александровича, выполненного в 1860-х годах для Аничкова дворца в Петербурге — зимней резиденции семьи наследника престола (с 1881 года — Императора Александра III), -говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

По словам экспертов, обычно подобные сервизы выполнялись в большом объеме, иногда на сто персон и даже более. Кроме тарелок в сервиз входили чашки, блюдца, ложки и так далее. Сейчас некоторые предметы из банкетного сервиза для Аничкова дворца хранятся в музеях, в частности в «Петергофе».

На электронные торги тарелка была выставлена всего за один рубль, но сейчас ставки достигли уже 50 тысяч рублей. Окончательные итоги аукциона станут известны позднее.