Мотоциклист, насмерть сбивший пешехода в Петербурге, за год семь раз попадался на нарушении правил

Мотоциклист насмерть сбил пешехода на проспекте Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Мотоциклист, который насмерть сбил человека на пешеходном переходе на проспекте Энгельса, за 2021 год семь раз привлекался за нарушения правил дорожного движения. В том числе четыре раза - за превышение скорости. При этом пешеход, как и остальные, переходил дорогу на красный свет.

- 31 октября в 11:40 у дома 19 по проспекту Энгельса, мужчина 1988 года рождения, управляя своим мотоциклом «Ямаха», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1968 года рождения, который переходил проезжую часть под запрещающий сигнал светофора, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, пешеход умер еще до приезда скорой. Сам мотоциклист также пострадал - от удара его вместе с байком отбросило в металлическое ограждение. Мужчина получил переломы ноги и руки и был госпитализирован.

По факту смертельной аварии проводится проверка.