Крупная партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в Петербург

В Петербург поступила вакцина «Спутник Лайт» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург поступила крупная партия вакцины "Спутник Лайт". В понедельник, 1 ноября 2021 года, на склад фармбазы прибыло сразу 100 тысяч доз, которые в ближайшее время будут распределены между прививочными пунктами.

Теперь препарат "Спутник Лайт" временно будет доступен только для ревакцинации либо же для вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом порядка полугода назад. Об этом говорится в рекомендации Министерства здравоохранения.

- Нам необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Но не менее важно, чтобы те, кто привился ранее, прошли ревакцинацию, чтобы повысить уровень защиты от ковида. Также тем, кто переболел, тоже необходимо привиться, - отметил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что в городе работают пункты вакцинации не только в медучреждениях, а также торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи. В общей сложности цикл вакцинации уже завершили более 1,9 млн человек.