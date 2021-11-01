Смольный опубликовал новые адреса работы передвижных комплексов фиксации скорости с 1 по 7 ноября в Петербурге

Смольный назвал новые адреса работы комплексов фиксации скорости в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Санкт-Петербурга опубликовала новый список адресов, где с 1 по 7 ноября 2021 года, будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости. Специальные камеры "ловят" нарушителей и всю информацию сразу же передают в ЦАФАП, где уже их рассматривают инспекторы и выносят решения о штрафах.

- Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются управлением ГИБДД Северной столицы и Ленинградской области, - рассказали в Смольном.

Как правило, дорожная полиция выбирает те адреса, которые являются наиболее аварийно опасными.

Так, в течение недели комплексы будут работать на Витебском проспекте, Московском проспекте, Таллинском и Пулковском шоссе и многих других адресах. Подробный список опубликован ниже.