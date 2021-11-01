Рабочего зарезали ударом в пах на заводе в Ленинградской области

Межрегиональная поножовщина произошла в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи отдела СК по Лодейнопольскому району Ленинградской области разбираются в смертельной поножовщине, произошедшей на территории одного из местных заводов. Отсюда, в ночь на понедельник, в больницу увезли с ранением в пах 33-летнего мужчину. Спасти пострадавшего врачам не удалось.

- 31 октября в 23:42 в полицию поступило сообщение от охранника о том, что на территории завода ножевое ранение. В 00:10 прибывшим на место происшествия нарядом ГИБДД обнаружен житель Краснодарского края 1988 года рождения, работник завода, проживающий на территории данного завода, который госпитализирован экипажем скорой медицинской помощи в межрайонную больницу с ножевым ранением в область паха, где, не приходя в сознание, скончался в приемном покое, - сообщает источник «КП-Петербург».

А через пять минут там же на заводе был задержан другой работник, также живущий на территории предприятия. 40-летний мужчина оказался ранее судимым за кражу уроженцем Ставропольского края. Он признался, что ударил коллегу ножом из-за внезапной ссоры после совместного застолья.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту трагедии проводится проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.