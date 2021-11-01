Заработок курьеров в первые дни локдауна в Петербурге вырос на 20%

В Санкт-Петербурге заработок курьеров по итогам октября превысил 80 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в первые же выходные локдауна заработок курьеров вырос на 20 процентов. Об этом сообщает пресс-служба компании Delivery Club. Рост зарплат связан, как с увеличением заказов, так и введением дополнительных бонусов на период нерабочих дней.

- Заработок курьеров сейчас превышает возможности других форм занятости, также не требующих специальных навыков, но при этом не предоставляющих человеку аналогичной гибкости, - сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, по итогам октября зарплата доставщиков превысила 80 тысяч рублей. Это напрямую связано с тем, что в период коронавируса интерес горожан к доставке постоянно растет.

- В преддверии новых ограничений в Санкт-Петербурге мы вновь видели рост количества заявок на сотрудничество - по опыту прошлых волн эпидемии они знают, что ограничения — хорошее время для заработка, - добавили в компании.